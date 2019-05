Президент Литвы пожелала Зеленскому успехов в служении украинскому народу

Президент Литвы Даля Грибаускайте пожелала Владимиру Зеленскому самых больших успехов на посту президента Украины.

Об этом глава Литовского государства сообщила в микроблоге Twitter.

"Большое доверие означает большую ответственность. Наилучших успехов президенту Владимиру Зеленскому в служении украинскому народу", - написала Грибаускайте.

Также литовский лидер разместила фотографию, на которой пожимает руку Зеленскому у входа в Мариинский дворец.

Great trust means great responsibility. Best of luck to Pres @VoZelenskiy in serving the #Ukrainian people pic.twitter.com/KGG5EflnuK

— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 20 мая 2019 г.