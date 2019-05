Мэй поздравила Зеленского с инаугурацией и обещает дальнейшую поддержку в реформах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник поздравила нового президента Украины Владимира Зеленского со вступлением в должность.

Об этом сообщается на официальной странице премьер-министра Великобританиии в Твиттер

"Мои поздравления Владимиру Зеленскому с его инаугурацией в качестве президента Украины. Британия продолжит поддерживать реформы в Украине, обеспечение безопасности и процветания. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами и вашей администрацией", - заявила Мэй.

"Congratulations to Volodymyr @ZelenskyyUa on his inauguration as the new President of #Ukraine today. The UK will continue to support Ukraine's reform, security and prosperity, and I look forward to working closely with you and your administration." – PM @Theresa_May

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 20 мая 2019 г.