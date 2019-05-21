Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Роспуск Рады: Зеленский проведет встречу с главами фракций

Роспуск Рады: Зеленский проведет встречу с главами фракций
08:03 Вт, 21 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: 21 мая Владимир Зеленский встретится со спикером Рады Андреем Парубием и лидерами фракций.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая утром проведет встречу с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По сообщению, встреча запланирована на 10:00, после нее должен состояться брифинг для СМИ.Тема встречи в сообщении не указана. Ранее сообщалось, что консультации будут проводиться относительно роспуска парламента, потому что в приглашении речь идет о ст. 90 Конституции Украины.

Как сообщалось, новоизбранный президент заявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Отметим, вероятнее всего датой проведения досрочных выборов в Верховную Раду будет названа 14 июля 2019 года.

Зеленский распускает Раду: как отреагировали нардепы

Ранее СМИ публиковали якобы проекты указа о роспуске парламента. В команде Зеленского этот документ назвали фейком, однако представитель новоизбранного президента Дмитрий Разумков говорил, что роспуск парламента будет инициироваться.

Как сообщалось, 20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. На инаугурации Зеленского присутствовали четыре президента и все правительство. Во время принесения присяги на верность украинскому народу Владимир Зеленский положил руку на Пересопницкое Евангелие - неизменный атрибут всех президентских инаугураций. Зеленский принес присягу и стал шестым президентом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Спикер, Фракции, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Роспуск Рады.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь