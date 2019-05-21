Роспуск Рады: Зеленский проведет встречу с главами фракций

Новости Украины: 21 мая Владимир Зеленский встретится со спикером Рады Андреем Парубием и лидерами фракций.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая утром проведет встречу с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По сообщению, встреча запланирована на 10:00, после нее должен состояться брифинг для СМИ.Тема встречи в сообщении не указана. Ранее сообщалось, что консультации будут проводиться относительно роспуска парламента, потому что в приглашении речь идет о ст. 90 Конституции Украины.

Как сообщалось, новоизбранный президент заявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Отметим, вероятнее всего датой проведения досрочных выборов в Верховную Раду будет названа 14 июля 2019 года.

Ранее СМИ публиковали якобы проекты указа о роспуске парламента. В команде Зеленского этот документ назвали фейком, однако представитель новоизбранного президента Дмитрий Разумков говорил, что роспуск парламента будет инициироваться.

Как сообщалось, 20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. На инаугурации Зеленского присутствовали четыре президента и все правительство. Во время принесения присяги на верность украинскому народу Владимир Зеленский положил руку на Пересопницкое Евангелие - неизменный атрибут всех президентских инаугураций. Зеленский принес присягу и стал шестым президентом.