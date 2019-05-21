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Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию

Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию
10:07 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Украинская правда Фото: скриншот

Новости Украины: Святослав Вакарчук заявил, что его партию финансируют люди, у которых есть свой бизнес, а также он сам.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не получает средства от олигархов. Об этом Вакарчук говорил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы точно не собираемся брать ни единой копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, потому что я считаю недопустимым говорить борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги", - заявил он.

Вакарчук напомнил, что так "некоторые делают".

"Я знаю людей, которые каждый день говорят, что надо бороться с олигархами, но на самом деле мы все понимаем, что если бы не было олигархов, то (у них) политического будущего тоже, возможно, не было бы", - сказал он.

"Мы действуем совершенно другим способом, уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - рассказал Вакарчук.

Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги. Кроме того, в эфире программы Вакарчук обратился к зрителям с призывом, кто хочет, финансово поддержать новую политическую силу на сайте партии "Голос".

"Мы уверены, что надо по-новому это делать ... Вы знаете, если делать по-честному и эффективно свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - подчеркнул Вакарчук.

Напомним, 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.

20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

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Все по теме:

Голос, Политика, Олигархи, Святослав Вакарчук, Выборы в Раду.
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