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Ляшко приехал на встречу с Зеленским на велосипеде: видео

Ляшко приехал на встречу с Зеленским на велосипеде: видео
11:07 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций на велосипеде, но его не пустила охрана.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал в Администрацию президента на встречу Владимира Зеленского с председателями фракций Верховной Рады на велосипеде. Об этом сообщил сам Олег Ляшко в Facebook.

"Еду на консультации с президентом", - написал радикал и запостил стрим поездки.

Он также дал короткий брифинг под АП.

"Надеюсь, что велосипед никто не украдет. Я его здесь оставлю. Ребята, смотрите, чтобы никто не украл. Хотите покататься – пожалуйста, только поставьте потом обратно", - сказал Ляшко.

Он добавив, что будет просить Зеленского установить велопарковку под Администрацией президента.

В последствии, нардепа не пустила охрана на заседание из-за того, что он отказался оставить мобильный телефон. Он требовал, чтобы новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский попросил его об этом лично.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко поехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде. Напомним, новоизбранный президент Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, принял присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады. К присяге Зеленского привела председатель Конституционного суда Наталья Шаптала, после чего ему вручили атрибуты президента Украины.

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Олег Ляшко, Видео, АП, Владимир Зеленский, Заседание фракций.
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