Бывший глава Нацгвардии Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен

Новости Украины: Бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

Бывший командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров, которого подозревают в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн, вышел из следственного изолятора под залог.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По словам собеседника агентства, за Аллерова был внесен залог в размере 4,8 млн грн, и в понедельник, 20 мая, он вышел из СИЗО.

Как сообщалось, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины утратило активы на 81,64 млн грн.

Расследование относительно этой схемы НАБУ осуществляет с декабря 2017 года. 15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Аллерову, директору компании «Укрстрой» Олегу Майбороде и независимому оценщику недвижимости Алисе Гринчук.

Как сообщалось, 7 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил командующего Нацгвардии Украины Ю.Аллерова.

Во вторник, 14 мая, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проводили обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в ряде частных компаний.

17 мая суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн, Майбороде - меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн.