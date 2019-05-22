Зеленский назначил представителя в Кабмине: кто он

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабинете министров.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский своим указом назначил на должность представителя президента в Кабинете министров экс-члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Андрея Геруса.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе № 314/2019, опубликованном на сайте главы государства в среду утром.

Представитель президента в Кабинете Министров Украины представляет президента в отношениях правительством. Представитель назначается и увольняется президентом. Основными задачами представителя президента при Кабмине является обеспечение постоянной связи между президентом и правительством. Представитель президента участвует в заседаниях правительствах с правом совещательного голоса, участвует в разработке проектов законодательных актов, вносимых Президентом Украины или по его поручению.

Андрей Герус (1982г.р.) с 2003 по 2007 год работал аналитиком инвестиционной деятельности, директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 гг работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал". В 2014-15гг был членом НКРЭКУ. С 2015 года - исполнительный директор ООО "Конкорд Капитал".

В 2015 году также баллотировался в Киевский городской совет от партии "Объединение "Самопомич". С 2017 года является председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

В начале 2019 года во время избирательной кампании по выборам президента Украины был представлен как член команды кандидата на пост главы государства Зеленского. 18 апреля Зеленский, представляя в эфире одного из телеканалов свою команду, сообщил, что Герус отвечает за такие направления как энергетика, жилищно-коммунальные услуги и антимонопольное регулирование.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что намерен сегодня после заседания Кабмина подать в отставку.