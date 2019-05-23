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Новый глава Генштаба рассказал про Иловайскую трагедию

Новый глава Генштаба рассказал про Иловайскую трагедию
10:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: скриншот

Новости Украины: Начальник Генштаба Руслан Хомчак подчеркнул, что ему не стыдно "смотреть в глаза" родителям бойцов, погибших в Иловайском котле.

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак рассказал, что в августе 2014 года выходил вместе с добровольцами из Иловайского котла и тоже мог погибнуть. Об это он сообщил во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Я жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже мог погибнуть. Чтобы обо мне черного не говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов", - сказал он.

"Если Бог мне жизнь сохранил, то я должен посвятить жизнь тому, чтобы изменить в армии все возможное, чтобы люди не гибли", - добавил Хомчак. Начальник Генштаба подчеркнул, что ему не стыдно "смотреть в глаза" родителям бойцов, погибших в Иловайском котле.

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"Никого не предали, и я был до последнего вместе с ними. Хотя я там не должен был быть. Согласно всем военным канонам - мой штаб должен быть очень далеко. Но принцип той войны был такой: если генерал есть, то солдат воюет. Как только генерал уходит, то солдаты бегут 200 километров перед ним", - добавил он. Также Хомчак призвал журналистов дождаться окончания расследования прокуратуры.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил вместо него Руслана Хомчака.

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Донбасс, Генштаб, АТО, Иловайск, Руслан Хомчак.
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