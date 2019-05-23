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Верховный суд принял два иска о незаконном роспуске Рады: когда вердикт

Верховный суд принял два иска о незаконном роспуске Рады: когда вердикт
16:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Верховный суд Украины зарегистрировал иски о признании недействительным указа о роспуске Рады.

В Верховном суде Украины сообщают, что к ним поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

"Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19. В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины, судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальные действия", - сообщается на в четверг странице суда в соцсети Фейсбук.

В Верховном суде пообещали информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу.

Позже в Верховном суде Украины проинформировали, что к ним в четверг поступило второе исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

"Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Это дело зарегистрировано под номером 9901/278/19", - сообщается в четверг на странице суда в соцсети Фейсбук.

В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья вынесет определение о следующих процессуальных действиях.

"Таким образом, в Верховном суде находится два исковых заявления с аналогичными требованиями. Суд будет информировать о дальнейших процессуальных шагах в указанных делах", - отметили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду начинается с пятницы, 24 мая, на следующий день после публикации соответствующего указа главы государства.

Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Указ вступает в силу со дня публикации в официальной прессе.

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Верховная Рада, Выборы, Верховный суд, Внеочередные выборы.
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