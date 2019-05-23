Вакарчук раскритиковал "безответственное" предложение Зеленского

Новости Украины: Вакарчук заявляет, что безответственно выносить вопросы национальной безопасности на референдум.

Лидер политической партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук заявил, что предложение вынести на референдум вопросы национальной безопасности является опасным и безответственным.

"Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно", написал Вакарчук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

"Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает" – отметил Вакарчук.

В четверг днем лидер "Голоса" записал и опубликовал на своей странице в Фейсбуке также видеообращение, в котором подчеркнул, что референдум - это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ.

"Референдум – действенный способ народного волеизъявления. Например, в 91-м году Акт о провозглашении независимости Украины был скреплен референдумом. Но референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ. Я думаю, что настоящий лидер выходит к людям с референдумом, когда уже имеет четко сформированное личное решение, и он только хочет либо поддержки людей, либо чтобы люди отклонили это решение", - подчеркнул Вакарчук.

В качестве примера он примел премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который после неудачного референдума по Brexit, который он же и организовал, ушел в отставку.

"Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо нести ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров", - добавил Вакарчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества, сообщается на официальном сайте главы государства.