Кривонос: Руководство Укроборонпрома проверят на полиграфе

Новости Украины: Сергей Кривонос: Руководители Укроборонпрома должны пройти проверку на полиграфе.

Проверка на полиграфе предстоит руководству Укроборонпрома, а также руководителям предприятий, которые входят в его состав.

Об этом заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал в эфире телеканала ATR.

"Одним из важных достижений является то, что мы смогли вынести на рассмотрение СНБО программу "Пять шагов", которая способствует обороноспособности страны. Сейчас мы работаем непосредственно над реализацией этой программы. Мы смогли поднять вопрос проведения аудита (Укроборонпрома – ред.) и вопрос проведения проверки на полиграфе, вывести его на окончательный этап. Остался этап его непосредственного проведения... На полиграфе будут проверяться представители руководства наших оборонных предприятий, которые входят в состав Укроборонпрома и руководители Укроборонпрома", - заявил Кривонос.

По его словам, за последнее время проведено большое количество встреч, совещаний и круглых столов с представителями частных и государственных предприятий оборонной сферы, а также посольств США и Великобритании. Кроме того, состоялись плодотворные визиты в Турцию и США.

Отвечая на вопрос по поводу упразднения концерна Укроборонпром, Кривонос отметил: "Не стоит вопрос упразднения, а стоит вопрос реформирования Укроборонпрома. Упразднение – это полное уничтожение, а пока что вопрос стоит о переформатировании существующих институтов управления нашими оборонными предприятиями".

Решение проблемы коррупции в оборонной сфере замсекретаря СНБО видит в переходе к электронному декларированию.

"Чтобы преодолеть коррупцию, нужно перейти на электронное декларирование, и мы значительно упростим вопрос борьбы с коррупцией. Коррупционеров всегда два человека – это чиновник и человек, который хочет обойти закон. И если они общаются вживую, то они всегда могут договориться, если заинтересованность этих людей имеется. А вот общение друг с другом через электронную декларацию значительно усложняет вопрос коррупционности", - уверен Кривонос.