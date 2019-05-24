На сайте президента появилась новая петиция относительно Зеленского

Новости Украины: На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского.

На сайте президента зарегистрировали новую петицию в отношении главы государства Владимира Зеленского.

Автор этого обращения Леонид Яценко предлагает отменить предыдущую петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского".

Инициатор документа убежден, что петиция за отставку "организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается".

"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - пишет Яценко.

Петиция, которая была зарегистрирована 23 мая, сейчас собрала 8537 голосов.

Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.

Напомним, электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что расценивает эту петицию, как шутку.

"Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - заявил Богдан.