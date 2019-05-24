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Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко

Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
20:48 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Радикальную партию Олега Ляшко из-за разногласий с политикой покинул один из ключевых ее членов.

Депутат Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук из-за идеологический разногласий покидает состав партии. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Мосийчука, он был вынужден принял “нелегкое, хороше взвешенное” решение в связи с “серьезными идеологическими разногласиями”, что приводило с конфликтами Мосийчука со членами партии. Депутат заявил, что не может идти вопреки убеждениям и не хочет работать в конфрантации с людьми, которых уважает, несмотря на идеологические разногласия.

После ухода из Радикальной партии Мосийчук не планирует уходить на отдых. В его планах остается борьба за будущее Украины. По словам Мосийчука, его деятельность будет зависеть от состояния здоровья, однако он намерен продолжать общественную и журналистскую деятельность. О политических планах он не заявлял, но и не исключил такую возможность и пообещал проинформировать общественность в случае принятия контректного решения.

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Напомним, радикальная партия, по заявлению Ляшко, переходит в оппозицию к ”узурпатору Зеленскому”. Об этом председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил на внеочередном заседании Верховной Рады. По его словам, сегодня президент Владимир Зеленский ”топчется по ней (Конституции - ред.) ногами», он принимает ”неконституционные решения, которые привели к конституционному кризису в воюющей стране”.

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Олег Ляшко, Радикальная партия, Игорь Мосийчук.
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