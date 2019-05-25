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Морской трибунал сегодня огласит решение по иску Украины к РФ

Морской трибунал сегодня огласит решение по иску Украины к РФ
08:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Морской трибунал ООН в субботу придаст огласке свое постановление в деле о захвате украинских моряков у Керченского пролива.

Трибунал ООН по морскому праву огласит свое решение в деле Украина против России в субботу, 25 мая, на открытом для публики заседании.

Об этом говорится в пресс-релизе трибунала.

"Международный трибунал по морскому праву огласит свое постановление, временные меры, по делу, касающемуся задержания трех украинских судов (Украина против Российской Федерации), в субботу, 25 мая 2019 года, в 12 часов дня", - говорится в сообщении.

Решение огласит президент Трибунала судья Пак Чжин Хьон на открытом заседании, на котором могут присутствовать все желающие (по предварительной регистрации).

Как сообщалось, украинская сторона представила Трибуналу свою позицию по делу на открытом заседании 10 мая 2019 года. Российская сторона проинформировала суд устным заявлением посольства РФ в Берлине об отказе принять участие в слушаниях.

Зеркаль: Любые меры Трибунала помогут освободить наших моряков

Напомним, представитель Украины, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль просила Трибунал предписать временные меры, требуя от Российской Федерации незамедлительного освобождения украинских военно-морских судов "Бердянск", "Никополь" и "Яни-Капу" и возвращения их Украине; приостановления производства по уголовному делу в отношении 24 задержанных украинских военнослужащих и невозбуждения новых дел; освобождения 24 задержанных украинских военнослужащих и возвращения их в Украину.

Порошенко уверен, что трибунал поможет освободить пленных моряков

Как сообщалось, 25 ноября российские военные у берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины - катер "Бердянськ" и "Никополь" и буксир "Яни Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков по обвинению согласно ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы). Сейчас все они находятся в российских СИЗО.

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Украина, РФ, Керченский пролив, Украинские моряки, Морской трибунал.
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