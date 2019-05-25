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Порошенко прокомментировал решение Морского трибунала

Порошенко прокомментировал решение Морского трибунала
14:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Петр Порошенко приветствует решение Морского трибунала и советует новой власти формировать повестку дня освобождения украинских заложников.

Пятый президент Украины Петр Порошенко приветствует решение Международного трибунала по морскому праву, который обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

"Благодарен профессиональной команде украинских дипломатов, которые в этот сложный период остаются на защите настоящих национальных интересов. Это решение - очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии", - сообщается на странице П.Порошенко в соцсети Фейсбук в субботу.

П.Порошенко также отметил, что гордится украинскими моряками, которые остаются верными своей военной присяге. Вы - герои, чья преданность защиты независимости, суверенитета и территориальной.

Решения трибунала ООН: В МИД Украины ожидают скорого освобождения моряков

"Новым лицам на Банковой следовало бы не ждать импульса от общества, а самим формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий", - отметил П.Порошенко.

Он также убежден, что не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестность. "Сценарий войны пишется в Кремле, где для Украины заготовлена развязка – "мир через капитуляцию". Самоубийством было бы становиться соавторами этого сценария. Только настоящим и ответственным лидерством Украины его можно переписать, а завершить - международным трибуналом над агрессором", - написал П.Порошенко.

Он также убежден, что гарантия победы Украины - сохранение международного фронта поддержки Украины в единстве и солидарности.

Напомним, суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, 25 мая удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия. Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

"Суд считает необходимым требовать от России освободить три задержаны украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину", - заявил председатель трибунала.

За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.

Официальный представитель РФ отсутствовал на слушании; российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы для слушания, однако по конвенционный правом ООН все равно остается обязана выполнять решения.

При отсутствии представителя РФ суд использовал официальную позицию России относительно событий вблизи Керченского пролива. Впрочем, суд не нашел подтверждений русской версии о провокационной военную операцию Украине. "Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибунала очень маловероятной", - говорится в решении.

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ООН, Керченский пролив, Петр Порошенко, агрессия РФ, Международный трибунал ООН, Захваченные моряки.
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