Киев направил России ноту протеста

Новости Украины: Украина направила ноту протеста в связи с несогласованным посещением главой Госдумы РФ Крыма.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 года председателя Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина во временно оккупированный Россией Крым.

"МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как части территории Украины", - отмечается в заявлении МИД Украины.

В связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ отправлена нота протеста.

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и военные корабли.

В трибунале признали, что украинская сторона пыталась всесторонне вести переговоры с РФ, но безуспешно, поэтому возможности для мирного разрешения спора исчерпаны.

В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование украинских моряков и воздерживаться от проведения новых следственных мероприятий. Россия и Украина должны до 25 июня представить отчеты относительно инцидента в Керченском проливе.