Скачать
Суббота, 25.05.2019
Международный морской суд обязал Россию освободить моряков
Международный морской суд обязал Россию освободить моряков
Выборы в Раду: полиция уже открыла два уголовных производства
Выборы в Раду: полиция уже открыла два уголовных производства
Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских
Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских

Киев направил России ноту протеста

Киев направил России ноту протеста
15:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина направила ноту протеста в связи с несогласованным посещением главой Госдумы РФ Крыма.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 года председателя Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина во временно оккупированный Россией Крым.

"МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как части территории Украины", - отмечается в заявлении МИД Украины.

В связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ отправлена нота протеста.

В Госдуме РФ считают, что Украина должна заплатить за "25 лет аннексии" Крыма

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и военные корабли.

В трибунале признали, что украинская сторона пыталась всесторонне вести переговоры с РФ, но безуспешно, поэтому возможности для мирного разрешения спора исчерпаны.

В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование украинских моряков и воздерживаться от проведения новых следственных мероприятий. Россия и Украина должны до 25 июня представить отчеты относительно инцидента в Керченском проливе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, МИД Украины, Госдума РФ, Аннексия Крыма, Вячеслав Володин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
02 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
03 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
04 Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
05 "Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новое правописание: когда начнет действовать и чем обусловлены изменения
Новое правописание: когда начнет действовать
Может быть сигналом о готовности к миру: Зеленский прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
Зеленский отреагировал на решение трибунала по морякам
Виталий Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города: видео
Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь