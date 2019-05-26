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Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ

Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
02:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Суд разрешил задержать 15 военных РФ из-за агрессии в Креченском проливе.

По уголовному делу о захвате Россией 24 украинских моряков в районе Керченского пролива, которое ведет военная прокуратура Украины, суд дал разрешение на задержание 15 военных РФ.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.

Он также обнародовал инфографику, из которой следует, что в настоящее время по делу сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девять офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Кроме того, в сообщении говорится, что "Президент Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков в Керченском проливе».

Напоминаем, сегодня Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков.

В МИДе Украины отмечают, что задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли согласно Конвенции ООН по морскому праву и по общему международному праву.

25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они находятся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

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Россия, Суд, РФ, Керченский пролив, Моряк, Генералы.
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