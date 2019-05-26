Гройсман: Для меня важно попросить мандат доверия у людей

Новости Украины: Глава правительства Владимир Гройсман назвал три свои задачи перед выборами.

Премьер-министр Владимир Гройсман своими фундаментальными задачами определил экономическую стабильность, безопасность жизни и достаток украинцев.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, комментируя планы по участию в избирательной кампании в Верховную Раду, сообщает Урядовий портал.

«Все, что мы предложим (избирателям), мы знаем, как сделать. И это сделает Украину сильной. Это будет касаться всех сфер жизни. Я хочу, чтобы люди жили в безопасности, в достатке и имели уверенность в завтрашнем дне. Это три фундаментальные задачи», - сказал Гройсман.

Он отметил, что никогда не отказывался от ответственности за развитие страны и не будет перекладывать ее в будущем.

"У меня есть представление, что нужно делать и что не нужно делать, чтобы не навредить людям. Я имею четкий взгляд на то, что может сделать украинцев и Украину сильнее. Эти шаги должны быть реализованы. Для меня важно попросить мандат доверия у людей. И важно, чтобы люди не просто поверили, а никогда о своем выборе не пожалели", - сказал глава правительства.

Гройсман также отметил, что именно четкий план развития страны является ключевым и для украинцев, и для наших партнеров - в том числе МВФ, которые сейчас ждут завершения избирательных кампаний.

Он добавил, что будет баллотироваться в парламент со своей командой молодых и опытных людей.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что создаст политсилу "Украинская стратегия", которая будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.