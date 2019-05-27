В Украину прибыл американский сенатор

Новости Украины: В Одессу прибыл американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, который планирует встретится с украинскими чиновниками.

В Одессу приехал сенатор США Джеймс Ленкфорд, который планирует встретиться с рядом украинских чиновников.

Как сообщает "Радио Свобода", Ленкфорд намерен встретиться с командующим Военно-морских сил Украины Игорем Воронченко, генерал-лейтенантом Пограничной службы Сергеем Косиком и представителями Национальной полиции. Американец принял участие в совместном брифинге с представителями парламента и местной власти.

"Я был в Украине несколько раз, но еще никогда не был в Одессе. Это исключительно важная часть Украины, в том числе в экономическом плане. Я знаю, что сердца всех украинцев и в том числе жителей Одессы ждут возвращения моряков, которых захватили россияне. Мы также ждем их скорого возвращения. Мы продолжаем сотрудничество с Украиной в интересах свободы, свободной прессы, диалога по вопросам веры и экономического сотрудничества", – заявил политик.

Сенатор подчеркнул, что приехал в Одессу выслушать всех, кто может помочь с освобождением украинских моряков из плена. Ленкфорд – республиканец из штата Оклахома. С 2016 года политик входит в сенатского комитета по разведке.

Ось це відповідь на моє запитання, чи стосується його візит можливого втручання деяких українських можновладців в американські вибори 2016 року. Говорить зовсім про інше, а потім йде. pic.twitter.com/ZgGNCzDr4G — Michael Shtekel (@mishajedi) 27 мая 2019 г.

В ноябре 2017 года он уже посещал Украину – провел День ветеранов с бойцами 45-й бригады Национальной гвардии Оклахомы, которая тогда находилась в Украине. 7 февраля 2019 года Ленкфорд председательствовал на известном молитвенном завтраке в Вашингтоне, который, в том числе посетили украинские политики и представители диаспоры.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля не будет меняться относительно возможности освобождения украинских военнопленных моряков - они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины.