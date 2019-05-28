Сегодня Рада может принять изменения к военным стандартам

Новости Украины: Верховная Рада на пленарном заседании во вторник во втором чтении попытается принять законопроект №8370 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов".

Верховная Рада сегодня рассмотрит вопросы местного самоуправления, социально-направленные законопроекты и усилит ответственность за надругательство над местом захоронения защитника Украины.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента.

Так, в первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроект №8369 "О внесении изменений в Закон Украины "О службе в органах местного самоуправления", №8051 "О принципах административно-территориального устройства Украины ". Также на повестке дня парламентариев проекты постановлений №8576 и № 8292 об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой и Львовской областей.

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты №6447 "О внесении изменения в статью 26 Закона Украины "Об исполнительном производстве" относительно освобождения органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий", №9400 относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны, №10181 по выполнению воинской обязанности и военной службы. Во втором чтении парламентарии попытаются принять законопроект №8370 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов".

Также, согласно повестке дня, депутаты должны рассмотреть законопроекты №9438 о гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права, №9353 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования".

Также на повестке дня социальные вопросы. В частности, законопроект №7113 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно повышения гарантий социальной защиты беременных женщин" и №8528 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса отпусков работников театров", №6350 "О предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки".

В повестке дня Рады во вторник также - рассмотрение во втором чтении законопроекта №7486 "О внесении изменений в закон "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые передвигаются в креслах колесных".

В первом чтении планируется рассмотреть проект закона №9290 по обеспечению исполнения Украиной Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, №8237 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию благотворительной деятельности", №8305 о злоупотреблении опекунскими правами.

Верховная Рада во вторник также планирует принять проект постановления №10125 "Об Обращении Верховной Рады Украины в Организацию Объединенных Наций, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, к национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации ".

Кроме того, Рада планирует назначить слушания "Сбалансированное развитие человеческого капитала в Украине: задачи образования и науки", внеочередные выборы сельских и поселковых голов и утвердить Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2019-2023 годы.