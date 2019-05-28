Климкин сообщил, как Украина будет использовать победу в "морском" трибунале

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что объединив усилия с друзьями и партнерами Украины, им удастся вернуть украинских военнопленных моряков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин у себя на странице в Twitter во вторник, 28 мая, выразил убежденность, что Украина совместно с друзьями и партнерами превратит символическую победу в Международном трибунале по морскому праву в практические рычаги и с помощью общих усилий им удастся вернуть украинских военнопленных моряков домой.

Климкин считает, что решение, принятое в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они надеялись использовать пленных украинских моряков как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре.

Рішення в Гамбурзі зламало російську логіку, за якою вони хотіли використати наших хлопців як розмінну монету, зігравши на політичній кон’юнктурі. Тепер разом з друзями і партнерами перетворимо символічну перемогу у практичні важелі. І обов’язково повернемо моряків додому. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 мая 2019 г.

Сообщается, что Министерство иностранных дел Украины планирует призвать всех министров иностранных дел обратиться к России с требованием выполнить решение международного трибунала по освобождению пленных украинских моряков.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить три украинских военных судна, а также 24 захваченных украинских моряка. На выполнение решения им отводится один месяц. Россия должна предоставить отчет в Трибунал относительно выполнения решения не позднее 25 июня 2019 года. Однако, в Кремле уже заявили, что выполнять решение не намерены.