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Климкин сообщил, как Украина будет использовать победу в "морском" трибунале

Климкин сообщил, как Украина будет использовать победу в "морском" трибунале
13:39 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что объединив усилия с друзьями и партнерами Украины, им удастся вернуть украинских военнопленных моряков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин у себя на странице в Twitter во вторник, 28 мая, выразил убежденность, что Украина совместно с друзьями и партнерами превратит символическую победу в Международном трибунале по морскому праву в практические рычаги и с помощью общих усилий им удастся вернуть украинских военнопленных моряков домой.

Климкин считает, что решение, принятое в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они надеялись использовать пленных украинских моряков как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре. 

 

Сообщается, что Министерство иностранных дел Украины планирует призвать всех министров иностранных дел обратиться к России с требованием выполнить решение международного трибунала по освобождению пленных украинских моряков. 

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить три украинских военных судна, а также 24 захваченных украинских моряка. На выполнение решения им отводится один месяц. Россия должна предоставить отчет в Трибунал относительно выполнения решения не позднее 25 июня 2019 года. Однако, в Кремле уже заявили, что выполнять решение не намерены.

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Возвращение, Глава МИД Украины, Павел Климкин, Украинские военнопленные моряки.
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