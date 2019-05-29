Заседание Верховной Рады: отчет Счетной палаты за 2018 год (Онлайн)

Новости Украины: Глава Счетной палаты Валерий Пацкан отчитывается в Верховной Раде о работе органа в 2018 году.

Верховная Рада в среду, 29 мая, планирует заслушать отчет Счетной палаты по 2018 год.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента. Отчет должен представить председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Кроме того, на заседании Рады в среду депутаты планируют рассмотреть проекты постановлений об утверждении рекомендаций парламентских слушаний "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" (проект постановления №9408) и "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенных изменений климата" (№9129).

Традиционно в среду на повестке дня блок вопросов ратификаций.

Во второй половине дня народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Так, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит предложения и поправки к законопроекту №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", предусматривающий, в частности, процедуру импичмента Президенту.

Как сообщалось, Председатель ВР Андрей Парубий дал поручение членам Комитета по вопросам правовой политики и правосудия на заседании в среду рассмотреть вопрос отставки правительства, а также подготовить к рассмотрению во втором чтении проект Избирательного кодекса украины (№3112-1).