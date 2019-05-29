Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами
Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами
В Украине резко выросла задолженность по зарплатам
В Украине резко выросла задолженность по зарплатам
Челси - Арсенал: анонс финала Лиги Европы
Челси - Арсенал: анонс финала Лиги Европы
Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа
Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа

Заседание Верховной Рады: отчет Счетной палаты за 2018 год (Онлайн)

Заседание Верховной Рады: отчет Счетной палаты за 2018 год (Онлайн)
11:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости Украины: Глава Счетной палаты Валерий Пацкан отчитывается в Верховной Раде о работе органа в 2018 году.

Верховная Рада в среду, 29 мая, планирует заслушать отчет Счетной палаты по 2018 год.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента. Отчет должен представить председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Кроме того, на заседании Рады в среду депутаты планируют рассмотреть проекты постановлений об утверждении рекомендаций парламентских слушаний "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" (проект постановления №9408) и "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенных изменений климата" (№9129).

Традиционно в среду на повестке дня блок вопросов ратификаций.

Во второй половине дня народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Зеленский обещает подать в ВР законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Так, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит предложения и поправки к законопроекту №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", предусматривающий, в частности, процедуру импичмента Президенту.

Как сообщалось, Председатель ВР Андрей Парубий дал поручение членам Комитета по вопросам правовой политики и правосудия на заседании в среду рассмотреть вопрос отставки правительства, а также подготовить к рассмотрению во втором чтении проект Избирательного кодекса украины (№3112-1).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Валерий Пацкан, Заседание Верховной Рады.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
02 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
03 Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
04 Анна Седокова показала, как тренируется в зале
05 Стиляга: Дженнифер Лопес вводит в моду короткие пиджаки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие
Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие
Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
Прогноз погоды: Жара до +33, грозы и шквальный ветер
Рецепт дня: картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью
Рецепт дня: картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь