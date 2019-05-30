Климкин сообщил, будет ли сопровождать Зеленского во время визита в Брюссель

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет сопровождать президента Украины Владимира Зеленского во время его первого зарубежного визита в Брюссель.

Министр иностранных дел Павел Климкин отрицательно ответил на вопрос, будет ли он сопровождать новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в рамках его первого зарубежного визита.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе, 4-5 июня посетит с рабочим визитом Брюссель. Там, у него запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками из европейских и евроатлантических структур.

При этом, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что ведомство оказывает необходимую помощь для организации первого зарубежного визита Владимира Зеленского в качестве главы государства.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин 17 мая сообщил, что уходит в отставку. Более того, он заявил о планах идти в политику и намерении стать народным депутатом Украины. При этом он пояснил, что об отставке заранее предупредил Владимира Зеленского. По его словам, новый президент имеет право на собственную команду и внешнеполитическую стратегию.