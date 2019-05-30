Скачать
Четверг, 30.05.2019
АП выполнила требование Парубия по стенограмме встречи с Зеленским
АП выполнила требование Парубия по стенограмме встречи с Зеленским
Маас и Ле Дриан обнародовали декларацию по "керченскому кризису"
Маас и Ле Дриан обнародовали декларацию по "керченскому кризису"
Нигерия 0:1 Украина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (1-й тайм)
Нигерия 0:1 Украина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (1-й тайм)
Монохромный розовый: королева Великобритании покорила публику на садовой вечеринке
Монохромный розовый: королева Великобритании покорила публику на садовой вечеринке

АП выполнила требование Парубия по стенограмме встречи с Зеленским

АП выполнила требование Парубия по стенограмме встречи с Зеленским
21:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского обнародована стенограмма встречи президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций 21 мая 2019 года.

Как сообщалось, 21 мая прошли обязательные перед роспуском парламента консультации главы государства с руководством Верховной Рады и фракций. В этот же день вечером был обнародован указ президента о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении выборов на 21 июля.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий потребовал обнародовать стенограмму и видеозапись консультаций. "Я дал официальный запрос… чтобы эта стенограмма была передана всем участникам встречи, поскольку мы обсуждали не частные моменты – мы проводили консультации, предусмотренные Конституцией, и я надеюсь, что в ближайшие дни на мой запрос – и я уверен, что это будет поддержано всеми главами фракций – чтобы общество могло видеть, как проходили переговоры", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 27 мая.

Спикер также заявил, что представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук допустил неточность в своем комментарии, размещенном на сайте главы Украинского государства о встрече президента с руководителями фракций.

Геращенко требует от АП обнародовать стенограмму встречи на Банковой

"На сайте президента был размещен ваш комментарий относительно консультаций президента с главами фракций. Я процитирую: "Участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон (о выборах – ред.), которые отменят мажоритарную систему и уменьшат проходной барьер. К сожалению, эта цитата использована для того, чтобы в очередной раз дискредитировать украинский парламент", - сказал Парубий.

Спикер добавил: "Заявляю, что никакого компромисса, а тем более консенсуса не было достигнуто относительно закрытых списков…. Прошу в дальнейшем не дискредитировать наивысший законодательный орган Украины и глав фракций", - подчеркнул он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Стенограмма, Руслан Стефанчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Поздравления с днем рождения 30 мая: стихи и открытки
05 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
КС назначил дату рассмотрения жалобы о роспуске Рады
КС назначил дату рассмотрения жалобы о роспуске Рады
Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
Зеленский принял сенатора США Портмана: что обсуждалось
Зеленский принял сенатора США Портмана
Афиша интересных событий в Украине на 1-2 июня
Афиша интересных событий в Украине на 1-2 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь