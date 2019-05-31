ООС: Боевики применили запрещенное вооружение, есть раненые

Новости Украины: Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибров 120 и 82-мм, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли украинские позиции: возле Водяного - из минометов калибра 120-мм; вблизи Песок - из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов; в районе Опытного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды у Верхнеторецкого и Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны два раза: вблизи Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов; у Крымского - из минометов калибра 82-мм.

По данным украинской разведки, 30 мая один боевик был ранен.

"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили два обстрела украинских позиций: вблизи Водяного - из минометов калибра 82-мм; у Красногоровки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" НВФ дважды обстреляли позиции ООС вблизи Травневого из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих ООС нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – подытожили в штабе.