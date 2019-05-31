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У Путина назвали условия для встречи "нормандской четверки"

У Путина назвали условия для встречи "нормандской четверки"
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется, для такого саммита должны созреть определенные условия.

В Кремле заявили, что пока нет конкретных планов проведения саммита участников "нормандского формата" по урегулированию на Донбассе.

"Мы знаем, что у президента Украины были контакты с министром иностранных дел упомянутых стран ("нормандского формата"). Эта тематика обсуждалась, но пока конкретных каких-то прикидок нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Владимиром Путиным в "нормандском формате".

Как отметил Песков, "после того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей".

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"И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в "нормандском формате". Вместе с тем для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "все это требует дальнейшего прояснения".

Напомним, 30 мая президент Владимир Зеленский встретился с представителями МИД Франции и МИД Германии, с которыми обсудили, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

В частности, было решено, что мир на Донбассе может быть установлен в результате переговоров между лидерами Франции Германии, России и Украины.

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Кремль, Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Нормандский формат.
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