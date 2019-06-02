Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке

Новости Украины: В команде Зеленского сообщили, что партия "Слуга народа" сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах.

Смена главы партии "Слуга народа" была осуществлена в установленном порядке, зарегистрирована Министерством юстиции Украины, и нет никаких юридических препятствий для участия этой политической силы в досрочных парламентских выборах, отмечают в команде Владимира Зеленского.

В сообщении на странице команды Зеленского в Facebook указывают на неправдивость информации о том, что Дмитрий Разумков был избран главой партии 27 мая, поскольку внеочередной съезд "Слуги народа" принял соответствующее решение 21 мая.

"В этот день Иван Баканов сложил полномочия главы партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа". Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя главы СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", - отмечается в сообщении.

В команде Зеленского также назвали фейком информацию некоторых СМИ о том, что якобы "Слуга народа" вносила изменения в устав партии в связи с изменением главы, поскольку согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесение изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями.

"Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки", - подчеркивается в сообщении.

Также пресс-службы команды Зеленского распространила соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц и общественных объединений, где руководителем партии "Слуга народа" значится Дмитрий Разумков.

31 мая Министерство юстиции Украины подтвердило, что зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа", которым стал Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова.