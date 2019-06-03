НАПК проверило депутатов на конфликт интересов

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило всех народных депутатов VIII созыва на соблюдение требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществило мониторинг за выполнением народными депутатами VIII созыва требований Закона Украины "О предупреждении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также проверило соблюдение ограничений о совместительстве и совмещении с другими видами деятельности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по результатам мониторинга уполномоченные лица Национального агентства обнаружили нарушение требований статьи 36 ЗУ "О предупреждении коррупции" о передаче в управление предприятий или корпоративных прав у 2 депутатов и признаки нарушения 14 народными депутатами Украины требований ч. 3 ст. 14 Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции.
Так, НАПК составило 38 протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушений 23 народными депутатами требований антикоррупционного законодательства по следующей квалификации:
- 29 протоколов за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- семь протоколов за нарушение ограничений о совместительстве и совмещении с другими видами деятельности;
- один протокол за нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков;
- один протокол за невыполнение законных требований (предписаний) НАПК.
"Наибольшее количество протоколов составлено в отношении внефракционных народных избранников - 9 депутатов, второе место занимают депутаты от фракций Партии "Блок Петра Порошенко" и политической партии "Народный фронт"- по 5 депутатов, 2 депутата от фракции политической партии "Оппозиционный блок" и по одному депутату от радикальной партии Олега Ляшко и группы "Партия "Відродження", - сообщили в Национальном агентстве.
Как отмечается, требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, установленными законом, закреплены в статье 3 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины". Так, согласно пункту 6 части первой этой статьи народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.
В НАПК напомнили, что в соответствии с частью четвертой статьи 81 Конституции Украины, в случае невыполнения требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата Украины "прекращаются досрочно на основании закона по решению суда".