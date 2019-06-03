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НАПК проверило депутатов на конфликт интересов

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НАПК проверило депутатов на конфликт интересов
12:50 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Нацагентство по предупреждению коррупции проверило народных депутатов восьмого созыва относительно требований законодательства касательно конфликта интересов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило всех народных депутатов VIII созыва на соблюдение требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществило мониторинг за выполнением народными депутатами VIII созыва требований Закона Украины "О предупреждении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также проверило соблюдение ограничений о совместительстве и совмещении с другими видами деятельности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам мониторинга уполномоченные лица Национального агентства обнаружили нарушение требований статьи 36 ЗУ "О предупреждении коррупции" о передаче в управление предприятий или корпоративных прав у 2 депутатов и признаки нарушения 14 народными депутатами Украины требований ч. 3 ст. 14 Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции.

Так, НАПК составило 38 протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушений 23 народными депутатами требований антикоррупционного законодательства по следующей квалификации:

- 29 протоколов за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

- семь протоколов за нарушение ограничений о совместительстве и совмещении с другими видами деятельности;

- один протокол за нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков;

- один протокол за невыполнение законных требований (предписаний) НАПК.

"Наибольшее количество протоколов составлено в отношении внефракционных народных избранников - 9 депутатов, второе место занимают депутаты от фракций Партии "Блок Петра Порошенко" и политической партии "Народный фронт"- по 5 депутатов, 2 депутата от фракции политической партии "Оппозиционный блок" и по одному депутату от радикальной партии Олега Ляшко и группы "Партия "Відродження", - сообщили в Национальном агентстве.

Как отмечается, требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, установленными законом, закреплены в статье 3 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины". Так, согласно пункту 6 части первой этой статьи народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

В НАПК составили протоколы относительно лиц, не подавших вовремя декларации

В НАПК напомнили, что в соответствии с частью четвертой статьи 81 Конституции Украины, в случае невыполнения требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата Украины "прекращаются досрочно на основании закона по решению суда".

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Проверка, Конфликт интересов, НАПК, Депутаты восьмого созыва, Требования законодательства.
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