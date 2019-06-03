Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
В ПАСЕ проголосуют за усложнение введения санкций против РФ
В ПАСЕ проголосуют за усложнение введения санкций против РФ
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
"Чернобыль" от HBO: внимательные зрители нашли киноляп в сериале
"Чернобыль" от HBO: внимательные зрители нашли киноляп в сериале

Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная

Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
20:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров возмутился позицией РФ в Международном суде ООН.

Представители РФ на сегодняшнем заседании Международного суда ООН пытались оправдать вторжение в Крым и отвлечь внимание судей от обвинений со стороны Украины.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров после сегодняшних слушаний по делу "Украина против России", сообщает корреспондент в Гааге.

"Они (представители РФ - ред.) ищут такие доводы, чтобы оправдать свое вторжение в Крым - это первое. Во-вторых, они ищут свои доводы для того, чтобы отвлечь внимание суда от тех обвинений, которые есть с украинской стороны", - подчеркнул Чубаров.

Он напомнил, что решение Международного суда ООН, который два года тому назад постановил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке, выполнено не было.

"Россия ничего не выполнила, и более того, она пыталась ответить, что у крымских татар все в порядке в Крыму. И сегодня, спустя два года после промежуточного решения, мы слышим о том, что Россия вообще пытается доказать, что этот вопрос не является юрисдикцией Международного суда ООН. Наглость просто безграничная", - возмутился Чубаров.

В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против РФ

Напомним, в Украине ожидают, что Международный суд ООН до конца текущего года примет решение о том, есть ли у него юрисдикция рассматривать иск Украина против Российской Федерации из-за нарушения Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Крым, РФ, Рефат Чубаров, Международный суд ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Британские каникулы Трампа&quot;: чем занимался президент США 3 июня
Первый день визита Трампа в Великобританию
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Международном суде ООН
Как РФ затягивает процесс в суде Гааги
Приянка Чопра хочет стать премьер-министром Индии
Приянка Чопра хочет стать премьер-министром Индии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь