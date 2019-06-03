Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная

Новости Украины: Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров возмутился позицией РФ в Международном суде ООН.

Представители РФ на сегодняшнем заседании Международного суда ООН пытались оправдать вторжение в Крым и отвлечь внимание судей от обвинений со стороны Украины.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров после сегодняшних слушаний по делу "Украина против России", сообщает корреспондент в Гааге.

"Они (представители РФ - ред.) ищут такие доводы, чтобы оправдать свое вторжение в Крым - это первое. Во-вторых, они ищут свои доводы для того, чтобы отвлечь внимание суда от тех обвинений, которые есть с украинской стороны", - подчеркнул Чубаров.

Он напомнил, что решение Международного суда ООН, который два года тому назад постановил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке, выполнено не было.

"Россия ничего не выполнила, и более того, она пыталась ответить, что у крымских татар все в порядке в Крыму. И сегодня, спустя два года после промежуточного решения, мы слышим о том, что Россия вообще пытается доказать, что этот вопрос не является юрисдикцией Международного суда ООН. Наглость просто безграничная", - возмутился Чубаров.

Напомним, в Украине ожидают, что Международный суд ООН до конца текущего года примет решение о том, есть ли у него юрисдикция рассматривать иск Украина против Российской Федерации из-за нарушения Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.