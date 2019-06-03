МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению

Новости Украины: Для МИД Украины не стало неожиданностью решение комитета ПАСЕ об изменении правил ассамблеи для возвращения в ее состав РФ.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заверил, что одобрение регламентным комитетом ПАСЕ проекта резолюции относительно изменения правил ассамблеи и вероятного возвращения России не является архикритичним, но может подорвать доверие к этой организации.

Об этом он заявил в интервью Украинскому радио.

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против этого и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование состоялось не так, как мы этого хотели. Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации", - отметил Боднар.

По его словам, с украинской стороны, скорее всего, будет "коррекция отношения к этой организации более функциональным способом".

Чиновник напомнил, что Совет Европы, ее парламентский выбор должны обеспечивать, прежде всего, права человека и соблюдение основных положений, касающихся функционирования демократии в Европе, однако Россия этого не делает, а западные страны ей это прощают.

Как сообщалось, Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европе 3 июня одобрил проект резолюции, которая может усложнить наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Кроме этого, в регламентном комитете ПАСЕ в понедельник предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.