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У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня

У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
16:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Представитель ТКГ Леонид Кучма перед заседанием в среду встретился с представителем ОБСЕ Сайдиком.

Основными вопросами повестки дня заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), запланированного на среду, 5 июня, будут освобождение удерживаемых лиц и вопросы безопасности, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве. В разговоре обсудили повестку дня завтрашней работы. Основные вопросы - освобождение заложников и вопросы безопасности", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ. Он примет участие в заседании группы в Минске 5 июня.

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"Уполномочить президента Украины в 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Л.Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - говорится в распоряжении президента №57/2019-рп от 3 июня.

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Донбасс, Леонид Кучма, ТКГ.
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