Слушания в Гааге "Украина против РФ" продолжатся в четверг

Новости Украины: Назначены даты следующего слушания иска Украины к РФ в Международном суде ООН.

6 и 7 июня международный суд ООН заслушает дополнительные доводы и возражения Украины и РФ в деле относительно нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает корреспондент в Гааге со ссылкой на информацию пресс-службы суда.

“Основной задачей сегодня было дать ответы на возражения российской стороны о наличии юрисдикции суда. Российская делегация будет выступать в четверг, то есть будет их реакция на нашу позицию, и Украина получит право выступить со своими комментариями в пятницу. Мы чувствуем себя уверенно и получаем еще возможность в пятницу дать дополнительные аргументы, в зависимости от того, какая будет линия у россиян в четверг”, - так посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, который является также заместителем агента Украины в Международном суде ООН, прокомментировал дальнейший ход дела.

Как сообщалось, в Гааге в течение двух дней проходили слушания в Международном суде ООН относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикции) в деле о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В первый день свои аргументы приводила Россия. Сегодня выступали представители Украины. Завтра в судебных слушаниях объявлен перерыв. Стороны будут готовиться ко второму раунду.

Если аргументы Украины убедят Международный суд ООН, суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу.