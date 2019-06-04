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РФ в Гааге не отрицала финансирование "Л/ДНР" и взрывы в Харькове

РФ в Гааге не отрицала финансирование "Л/ДНР" и взрывы в Харькове
15:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Представитель Украины Марни Чик привела российские тезисы в Международном суде ООН.

Украина не просто заявляет о террористической деятельности РФ на оккупированных территориях, собранные доказательства свидетельствуют о явных нарушениях Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Об этом в своем выступлении в Международном суде ООН заявила представитель Украины Марни Чик. Основные тезисы выступления приводит в Facebook заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

“Россия не отрицает, что российские граждане, которые финансируют “ДНР”, “ЛНР” и других преступников в Украине, осознавали их террористическую деятельность.

Россия не отрицает квалификацию взрывов в Харькове и других украинских городах как преступлений Конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом.

Россия утверждает, что пытки и убийства гражданских лиц в так называемых “ДНР” и “ЛНР” - просто обычные преступления, которые не имели цели запугать население.

Россия утверждает, что контрольно-пропускной пункт был реальной целью “ДНР” в обстреле Мариуполя и что он был военной целью, однако вечером перед нападением члены “ДНР” обсуждали желание уничтожить Восточный район Мариуполя”, - заявила Чик.

“Украина предоставила полноценные доказательства финансирование РФ терроризма, что подпадает под действие статьи 2 (Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма — ред.). Более того, высокопоставленные должностные лица РФ знали, на какие цели оказывали поддержку и финансировали вооруженные группы”, - подчеркнула Чик в своем выступлении в суде, сообщает корреспондент в Гааге.

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Также она подчеркнула, что “даже если группа лиц официально не признана террористической, это не означает, что она не совершает террористические акты”.

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“Действия, которые квалифицируются как террористические, совершаются ДНР и ЛНР. Не нужно признавать террористическую организацию, чтобы признать террористические акты. Более того Статья 2.1 b определяет террористические акты, такие как пытки и убийства”, - подчеркнула Чик.

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Как сообщалось, профессор международного права Йельского университета Гарольд Гонджу Коу заявлял, что Россия стремится навязать Международному суду ООН мнение, что иск о систематической дискриминации крымских татар, якобы, касается правового статуса Крыма.

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Украина, РФ, Международный суд ООН, ЛДНР, Марни Чик.
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