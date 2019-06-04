Украина в Гааге: РФ стремится отвлечь Суд, неправильно характеризуя спор

Новости Украины: Профессор международного права Йельского университета рассказал о позиции РФ в Международном суде ООН.

Россия стремится навязать Международному суду ООН мнение, что иск о систематической дискриминации крымских татар, якобы, касается правового статуса Крыма.

Об этом после перерыва в заседании суда заявил профессор международного права Йельского университета Гарольд Гонджу Коу, сообщает корреспондент.

“РФ продолжает давить на Меджлис, игнорирует все рекомендации, задерживает крымских татар и правозащитников. Совершаются притеснения неугодных информационных ресурсов. РФ ограничила доступ к образованию на украинском и крымскотатарском языках. 30 000 учеников обучались на украинском до оккупации в 7 школах. Сейчас функционирует только одна. Украинский язык искореняется в Крыму. Россия по конвенции обязалась воздерживаться от всех видов дискриминации, однако совершает прямо противоположное, вместо того, чтобы признать свои преступления, они пытаются избежать ответственности ”, - отметил Коу.

Вместе с тем он подчеркнул, что “массовые нарушения права, которые совершает Россия, полностью подпадают под определение расовой дискриминации, изложенном в статье 1(1) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD)”. Россия массово притесняет крымскотатарскую и украинскую общины, подчеркнул Коу и подтвердил, что такие действия “нарушают по крайней мере 5 основных положений CERD – статьи 2, 4, 5, 6 и 7” главные тезисы выступления представителя Украины привела заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.

Вместе с тем Коу отметил, что “Россия стремится отвлечь Суд, неправильно характеризуя спор как касающийся не дискриминации, а правового статуса Крыма. Это спор о систематической дискриминации народов, а не о статусе территории согласно международному праву”, - подчеркнул он.

Коу напомнил, что “по делу Грузия против РФ – Грузия доказала существование спора по Конвенции, поскольку ее претензии также касались этнических чисток России”.

“И главное - незаконная оккупация Крыма Россией не может служить ей оправданием для нарушений Конвенции или помочь ей избежать юрисдикции Суда по Конвенции”, - отметил Коу.