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Вторник, 04.06.2019
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Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира

Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира
21:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Йенс Столтенберг поддерживает Украину на пути к НАТО и приветствует стремление Зеленского к миру на Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует стремление президента Украины Владимира Зеленского добиться мира на Донбассе.

"Члены НАТО с нетерпением ожидают вашей оценки конфликта на востоке Украины. Мы видим, что более 13 тыс. человек погибло. И я приветствую вашу преданность закончить конфликт. Потому что украинский народ заслуживает мира", - сказал он на брифинге с Зеленским во вторник в Брюсселе.

Генсек добавил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Сегодня комиссия Украина-НАТО будет встречаться для оценки ситуации с безопасностью в Украине, включая попытки России дать паспорта украинским гражданам. Это еще один пример того, как Россия пытается дестабилизировать восток Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова подтвердил перспективу членства в Альянсе для Украины.

"Лидеры НАТО не раз подчеркивали, что мы до сих пор поддерживаем наше решение, которое приняли на Бухарестском саммите (решение саммита 2008г, согласно которому Украина и Грузия однажды станут членами НАТО – ред). В нашем фокусе теперь реформы", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Брюсселе.

Генсек также добавил, что Альянс готов поддерживать Украинское государство на пути реформ.

Генсек НАТО на встрече с Зеленским отметил решение морского трибунала

"В НАТО политика открытых дверей, мы поддерживаем ее все время. Конечно, очень важный принцип, что каждая нация имеет суверенное право принимать решение о своем пути, это касается и Украины. Мы уважаем, если страна принимает решение не идти по пути членства… мы также уважаем те страны, которые имеют стремление стать членами НАТО. Тогда мы начнем думать, когда эта страна будет готова стать полноценным членом Альянса, как достичь стандартов", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что на выбор страны интегрироваться ли ей в Альянс не могут влиять другие государства.

"Только страна, которая самостоятельно принимает решение стать членом НАТО, а также 29 членов Альянса, принимают решение. Никакие другие страны не могут влиять на этот процесс", - подчеркнул Столтенберг.

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НАТО, Донбасс, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский.
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