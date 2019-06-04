Генсек НАТО на встрече с Зеленским отметил решение морского трибунала

Новости Украины: Генсек НАТО призвал Россию выполнить решение морского трибунала ООН по задержанным украинским морякам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что приветствует решение международного трибунала ООН по морскому праву по силовому захвату украинских судов и моряков в районе Керченского пролива и призывает Россию выполнить его.

"Мы приветствуем решение международного трибунала ООН по морскому праву, в соответствии с которым Россия должна освободить украинских моряков и суда, которые она незаконно задержала в ноябре прошлого года", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что члены НАТО будут продолжать "ясно давать понять России", что она должна выполнять свои международные обязательства.

Генсек НАТО указал, что в ответ на "незаконные действия России" альянс усилил свое присутствие в Черном море.

"И мы также усилили наше сотрудничество с нашими партнерами в регионе - с Украиной и Грузией", - добавил он.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по жалобе Украины, которая 16 апреля 2019 года обратилась за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Трибунал постановил освободить моряков и украинские корабли. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что США считают такой вердикт правильным.

МИД России в свою очередь считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Соответствующее заявление было сделано министерством 16 апреля.

Российские силовики 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.