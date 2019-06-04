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Климкин сравнил РФ с преступником, который не покаялся

Климкин сравнил РФ с преступником, который не покаялся
20:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Совет Европы потеряет кредит доверия в случае возвращения РФ в ПАСЕ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы потеряет кредит доверия, если российская делегация вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения ею ключевых условий.

"Разрешить РФ вернуться в ПАСЕ без выполнения ею ключевых условий - это как изменить преступнику наказание с лишением свободы на условное осуждение. При этом, преступник отнюдь не покаялся. Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже", - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter во вторник.

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Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

"Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий (делегации - ред) нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным (в ПАСЕ - ред) и право высказываться на заседаниях", - говорится в коммюнике а сайте ПАСЕ.

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В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций.

Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи.

В 2014 году ПАСЕ применила санкции к РФ, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.

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ПАСЕ, РФ, МИД Украины, Павел Климкин.
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