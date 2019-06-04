Климкин сравнил РФ с преступником, который не покаялся

Новости Украины: Совет Европы потеряет кредит доверия в случае возвращения РФ в ПАСЕ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы потеряет кредит доверия, если российская делегация вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения ею ключевых условий.

"Разрешить РФ вернуться в ПАСЕ без выполнения ею ключевых условий - это как изменить преступнику наказание с лишением свободы на условное осуждение. При этом, преступник отнюдь не покаялся. Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже", - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter во вторник.

Дозволити РФ повернутись до ПАРЄ без виконання нею ключових умов – це як змінити злочинцю покарання з позбавлення волі на умовне засудження. При цьому, злочинець аж ніяк не розкаявся. Рада Європи ризикує стати слабшою і втратити важливий кредит довіри. Європа, на жаль, теж. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 июня 2019 г.

Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

"Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий (делегации - ред) нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным (в ПАСЕ - ред) и право высказываться на заседаниях", - говорится в коммюнике а сайте ПАСЕ.

В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций.

Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи.

В 2014 году ПАСЕ применила санкции к РФ, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.