Авакова предлагают отправить в отставку: Петиция набрала 25 тысяч подписей

Новости Украины: Петиция за отставку Авакова набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Петиция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, размещенная на сайте президента Украины в разделе "Электронные петиции", набрала необходимых для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Петиция была обнародована на сайте главы государства 2 июня, ее автор – Роман Василенко.

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением от должности Министра внутренних дел А.Б. Авакова", - сказано в тексте петиции.

Отправить министра МВД Авакова в отставку может Верховная Рада Украины 226 голосами народных депутатов.