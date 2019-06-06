Зеленский сообщил, при каких условиях может покинуть свой пост

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о его отставке, которая всего за сутки набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.
Новоизбранный президент Украины отметил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, которые приняли участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украина и поддержали его кандидатуру.
Он напомнил автору и тем, кто поддержал петицию, что согласно Конституции Украины есть четкие причины, при которых Президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 Основного Закона Украины.
В частности, закон предусматривает, что "полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае:
Зеленский пояснил, что по объективным и понятным причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 он не может. По словам главы государства, он хоть и устает, особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах, но достаточно неплохо себя чувствует. Он добавил, что и в дальнейшем намерен поддерживать себя в хорошей физической форме.
Касательно пункта 3, он призвал украинцев требовать у народных депутатов скорейшего принятия закона об импичменте, который он подал в Верховную Раду. Зеленский подчеркнул, что поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым он начинает борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит народу Украины добиваться его отставки законно, а главное - в реальный способ.
Напомним, что после того, как петиция за отставку Зеленского с поста главы государства набрала достаточное количество голосов, на сайте также была обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского. Инициатор документа убежден, что петиция за отставку "организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается".