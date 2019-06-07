Зеленский вновь предложит Раде уволить Грицака, Луценко, Климкина и Полторака

Новости Украины: Зеленский повторно внесет представление об увольнении глав МИД, Минобороны, СБУ и ГПУ.

На следующей неделе в Верховную Раду поступит представление от президента Украины Владимира Зеленского на увольнение четырех топ-чиновников.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает ТСН.

Среди кандидатур на увольнение - министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Стефанчук также отметил, что продолжаются переговоры относительно новых кандидатур на эти места. Но имена называть отказался.

Постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина президент Владимир Зеленский внес в Раду 30 мая.