Поплавский поведет Аграрную партию на выборы

Новости Украины: Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии.

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Украины (группа "Воля народа") Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины.

"Политический совет партии провел свое заседание перед съездом, на котором единогласно был согласован сформированный президиумом политического совета партии избирательный список кандидатов в народные депутаты от Аграрной партии Украины в общегосударственном округе… Первый – Поплавский Михаил Михайлович", - объявил ведущий съезда партии в воскресенье в Киеве.

Второй номер в списке Аграрной партии - Лилия Бортич, член Политсовета Аграрной партии Украины.

Третьим стал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады.

Четвертое место заняла 31-летняя председатель Молодежного крыла Аграрной партии, журналистка по профессии Анна Мадей.

На пятом месте - украинский политик Владимир Шушкевич.

Внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.