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Партия "Слуга народа" намерена лишать мандата за кнопкодавство

Партия "Слуга народа" намерена лишать мандата за кнопкодавство
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На съезде партии "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в новом парламенте будет отменена депутатская неприкосновенность, а за кнопкодавство будут лишать неприкосновенности.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что партия "Слуга народа" намерена отменить депутатскую неприкосновенность и пообещал лишать мандата за кнопкодавство.

"Люди, которые сегодня собрались, нас не подведут. Они не идут в парламент ради неприкосновенности, потому что мы ее отменим. Они не идут отбывать номер, потому что за кнопкодавство мы будем лишать мандата. Они не идут ради обогащения, потому что за это мы будем сажать", - сказал он на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье в Киеве.

Шестой президент Украины уверен, что после досрочных парламентских выборов в стране установится новая система.

"Слуга народа" - это не бренд, это - наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут", - сказал он в воскресенье в Киеве на съезде партии "Слуга народа".

"Мы сделаем это вместе, мы сделаем их ещё раз. Спасибо большое. Слава Украине!", - заключил Зеленский.

Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)

Досрочные выборы в Верховную Раду должны пройти 21 июля. На проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля, в государственном бюджете предусмотрено почти 2 млрд грн. 

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Все по теме:

Кнопкодавство, Лишение мандата, "Слуга народа", Парламентские выборы в Украине 2019, Отмена депутатской неприкосновенности.
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