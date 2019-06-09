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В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков

В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
21:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Партия "Слуга народа" обнародовала десятку кандидатур на выдвижение в мажоритарных округах.

На съезде партии "Слуга народа" были названы кандидатуры, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных избирательных округах.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Слуга народа".

Согласно сообщению, рассматриваются такие кандидатуры:

  • Округ № 25, Днепр - блогер Максим Бужанский;
  • Округ № 31, Кривой Рог - актер Корявчинков Юрий (Юзик;)
  • Округ № 48, Краматорск - адвокат Татьяна Романцева;
  • Округ № 62, Житомир - Герой Украины Игорь Герасименко;
  • Округ № 68, Ужгород - художник, предприниматель Юрий Кочут;
  • Округ № 94, Киевская область - журналист Александр Дубинский;
  • Округ № 185, Херсонская область - аграрий Альберт Черепаха;
  • Округ № 194, Черкассы - ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак;
  • Округ № 212, Киев - врач-анестезиолог Максим Перебийнис;
  • Округ № 218, Киев - активист Дмитрий Гурин.

В партии "Слуга народа" прояснили позицию по вопросам армии и внешней политики

Как сообщалось ранее, в первую пятерку избирательного списка партии "Слуга народа" вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, советника президента Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко.

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Парламентские выборы, Владимир Зеленский, Выборы в Раду, "Слуга народа".
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