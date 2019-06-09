В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков

На съезде партии "Слуга народа" были названы кандидатуры, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных избирательных округах.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Слуга народа".
Согласно сообщению, рассматриваются такие кандидатуры:
Как сообщалось ранее, в первую пятерку избирательного списка партии "Слуга народа" вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, советника президента Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко.