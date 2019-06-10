Тимошенко возглавила список "Батькивщины"

Новости Украины: Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на парламентских выборах.

Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на парламентских выборах.

В первую пятерку вошли председатель фракции "Батькивщина", председатель партии Юлия Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Тарута, который является народным депутатом и нынешнего созыва, а избирался он в округе 58 Донецкой области.

Также в первой пятерке бывший председатель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, еще депутаты нынешнего созыва - Сергей Соболев (в нынешний созыв он избирался по списку "Батькивщины" под четвертым номером) и Елена Кондратюк - народный депутат, которая в нынешний созыв была избрана в списке "Батькивщины" под номером 18.

Напомним, Тимошенко ранее заявила, что "Батькивщина" в парламенте нового созыва готова работать в коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского и другими проевропейскими силами.