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Тимошенко возглавила список "Батькивщины"

Тимошенко возглавила список "Батькивщины"
11:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на парламентских выборах.

Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на парламентских выборах.

В первую пятерку вошли председатель фракции "Батькивщина", председатель партии Юлия Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Тарута, который является народным депутатом и нынешнего созыва, а избирался он в округе 58 Донецкой области.

Также в первой пятерке бывший председатель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, еще депутаты нынешнего созыва - Сергей Соболев (в нынешний созыв он избирался по списку "Батькивщины" под четвертым номером) и Елена Кондратюк - народный депутат, которая в нынешний созыв была избрана в списке "Батькивщины" под номером 18.

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Напомним, Тимошенко ранее заявила, что "Батькивщина" в парламенте нового созыва готова работать в коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского и другими проевропейскими силами.

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Все по теме:

Юлия Тимошенко, Батькивщина, Парламентские выборы, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев, Сергей Тарута, Елена Кондратюк, Выборы в Раду.
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