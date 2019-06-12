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Среда, 12.06.2019
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У Зеленского не исключают введения двухпалатного парламента
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У Зеленского не исключают введения двухпалатного парламента

У Зеленского не исключают введения двухпалатного парламента
13:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук не исключил, что в Украине будет введен двухпалатный парламент.

Представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что не исключает введения двухпалатного парламента в Украине. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что смешанная система выборов - большая беда украинского парламента.

"Большая беда украинского парламента — половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала... Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года... Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году", - заявил представитель Зеленского в ВР.

При этом Стефанчук отметил, что переформатирование парламента не состоится в ближайшее время.

"Будут вопросы, которые касаются формы парламента: одно- или двухпалатный. Но я не говорю сейчас о конкретной концепции, о том, что это все будет сделано в ближайшее время. Но если мы исходим из того, что мы по важным вопросам должны обязательно учитывать мнение народа, то мы не можем пренебрегать общественным мнением, которую уже когда-то было высказано. Мы и не можем игнорировать то, какой процент граждан тогда за это проголосовал (введение двухпалатного парламента в 2000 году поддержали 82,9% избирателей — прим. ред.). Поэтому в качестве политико-правового основания мы будем учитывать и тот референдум", - сказал он.

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Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года. Всеукраинский референдум (опрос мнения граждан Украины по поводу реформы системы государственного управления) состоялся 16 апреля 2000 года.

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Все по теме:

Украина, Введение, Парламентские выборы в Украине 2019, Руслан Стефанчук, Двухпалатный парламент.
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