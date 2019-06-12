Рева готов работать только в Кабмине Гройсмана и не планирует стать нардепом

Новости Украины: Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что работать в правительстве будет только при премьер-министре Владимире Гройсмане, в депутаты идти не собирается.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду и готов работать в Кабинете министров только при премьер-министре Владимире Гройсмане.

"Я не планирую быть народным депутатом", - сказал Рева журналистам в среду в Киеве.

Он также отметил, что если после выборов Гройсман вновь возглавит правительство и предложит ему должность, то он готов рассматривать такой вариант.

"Если не будет Владимир Борисович премьером, а будут другие люди, то, извините, я таких вариантов не рассматриваю", - добавил Рева.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года. Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то в парламент прошли бы 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Блок Петра Порошенко" Солидарность" (" Европейская солидарность"), "Батькивщина" и "Голос". Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).