Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента

Новости Украины: Спикер Рады Андрей Парубий поставил подпись под принятым законом об импичменте и передал его Зеленскому.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", который предусматривает процедуру импичмента Президента.

Об этом спикер сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня (12 июня - ред.) подписал Закон Украины #1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - отметил Парубий.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента Президента, 6 июня. Этот закон регулирует полномочия ВР относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента с поста в порядке импичмента.