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Среда, 12.06.2019
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Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента

Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
17:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Спикер Рады Андрей Парубий поставил подпись под принятым законом об импичменте и передал его Зеленскому.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", который предусматривает процедуру импичмента Президента.

Об этом спикер сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня (12 июня - ред.) подписал Закон Украины #1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - отметил Парубий.

У Зеленского сообщили, что в коалицию в Раде входило недостаточно нардепов

Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента Президента, 6 июня. Этот закон регулирует полномочия ВР относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента с поста в порядке импичмента.

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Верховная Рада, Импичмент, Президент Украины, Андрей Парубий.
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