"Странная политическая вакханалия": Омелян не идет на выборы

Новости Украины: Владимир Омелян назвал окончательным свое решение об отказе от участия в парламентских выборах.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян решил не участвовать в парламентской кампании.

Об этом он заявил в эфире "5 канала" вечером в среду.

"Я сознательно принял для себя решение не участвовать в этой парламентской кампании. Тут происходит какая-то странная политическая вакханалия, так что я, пожалуй, подожду. Постою где-то в стороне, и если буду полезен и нужен Украине, всегда буду готов принести эту пользу на том направлении, где будет возможность этим заниматься", - заявил министр.

По его словам, решение не принимать участие в текущей парламентской кампании – окончательное.

Как сообщалось, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не исключал возможности баллотироваться в Раду, однако решение о присоединении к одной из политических сил пока не принял.