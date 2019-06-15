Яценюк: "Стена" должна достроиться

Новости Украины: Арсений Яценюк выступает за завершение реализации проекта "Стена".

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступает за завершение реализации проекта "Стена" на российско-украинской госгранице, а "если кто-то что-то украл", пусть ответит по закону. "Стена" (проект "Стена" – ред.) должна достроиться. Если кто-то что-то украл, пусть сядет. Если там никто ничего не украл, и правоохранительные органы начали эту историю как политическую, - пусть отвечают за политическую деятельность", - сказал Яценюк в интервью Дмитрию Гордону, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

Экс-премьер отметил, что вопросом необустроенности российско-украинской границы он занимался еще с 2007 года, когда был министром иностранных дел.

"Ну, как на границе между Украиной и Россией нет никаких сооружений? Вообще нет государственной границы. А чем тогда занимается Государственная пограничная служба, она охраняет?" - добавил экс-премьер.

Поэтому, по словам Яценюка, когда он занял пост главы правительства, он принял решение "срочно строить границу".

После этого, как подчеркнул экс-премьер, против него и проекта началась дискредитационная кампания, и некоторые правоохранительные органы начали на этом пиариться.

Яценюк напомнил, что, будучи премьером, сам подписал поручение проверить расходование средств.

"Если там украли - пожалуйста, посадите их в тюрьму. Только никого не посадили. Шума куча, а никто не сидит", - добавил он.

По словам политика, на места обустройства госграницы ездили десятки съемочных групп и народные депутаты. "Государственная пограничная служба говорит: суперобъект. Военные говорят: правильный объект. Конечно, он не защитит от танков. Так это не была его цель. Это первая линия обороны", - заявил Яценюк, добавив, что по такому же проекту начали обустраивать границу с Россией европейские государства, например страны Балтии.

Как сообщалось, 13 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о передаче в Дарницкий районный суд г.Киева для рассмотрения по существу обвинительного акта в деле о растрате государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на украинско-российской границе, что нанесло убытки государству на 16 млн 688 тыс. 496,31 грн.

Обвинения предъявлены 8 лицам: трем должностным лицам Госпогранслужбы Украины, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам. Обвинение предъявлено по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах); по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины (нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц); по ч. 1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог); ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (организация фиктивного предпринимательства); а также по ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 Уголовного кодекса Украины (организация внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений по предварительному сговору группой лиц).

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что основными доказательствами в уголовном производстве по факту растраты госсредств проекта "Стена" являются экспертизы, которые были проведены со значительными нарушениями.