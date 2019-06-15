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Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 362 кандидата

Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 362 кандидата
17:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Центризбирком зарегистрировала уже 362 кандидата в нардепы.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировала 362 кандидатов в народные депутаты Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Всего по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 318, выдвинутых политическими партиями - 44", - сообщили в ЦИК.

Так, 15 июня на очередном заседании Комиссия зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения.

Кроме того, сегодня Комиссия зарегистрировала 22 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых политическими партиями, в ОВО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

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Также отказано в регистрации четырех кандидатов в народные депутаты Украины: Овчаренко - в ОВО № 95, Ютина - в ОВО № 184, Шоломитского - в ОВО № 222, а также Поровского, выдвинутого Республиканской Христианской партией в ОВО № 154, в связи с отсутствием документов, указанных соответственно в частях второй и первой статьи 55 избирательного закона.

Зарегистрированы и доверенные лица некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах.

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ЦИК, Парламентские выборы, Кандидаты, Выборы в Раду.
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